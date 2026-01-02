RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENTREGAN ENTRE 1.000 Y 2.000 LITROS POR FAMILIA

Cecoed de Canelones y OSE reparten agua 180 familias de zonas rurales ante déficit hídrico

"Son localidades muchas veces alejadas de la red de OSE, que dependen exclusivamente del pozo manantial, del aljibe, dependen de juntar agua de lluvia", explicó el coordinador del Cecoed.

camion-cisterna-agua-potable-canelones

rurales del departamento con agua para consumo humano, debido al déficit hídrico. La cantidad de asistencias podría llegar a aumentar en los próximos días si se mantiene la ausencia de precipitaciones.

El coordinador del Cecoed de Canelones, Bruno Pacheco, indicó que "son localidades muchas veces alejadas de la red de OSE, que dependen exclusivamente del pozo manantial, del aljibe, dependen de juntar agua de lluvia y por esta escases de precipitaciones les hace imposible solucionar el tema por ellos mismos".

El camión que utilizan es de la Intendencia de OSE y deja entre 1.000 y 2.000 litros de agua para consumo doméstico por familia.

Esther, vecina de la zona, dijo que es algo que les sucede todos los años, por no tener acceso a una red de agua potable.

