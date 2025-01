Cecilia Cairo: "Nos dimos cuenta de que Mujica no es inmortal, asumir eso es difícil"

“Era posible que esto sucediera”, dijo Cecilia Cairo , dirigente del MPP y futura ministra de Vivienda en el gobierno de Yamandú Orsi, a partir del 1 de marzo. “No hay un momento para recibir estas noticias, ni este ni ninguno”, comentó al ser consultada este jueves en rueda de prensa sobre el anuncio de que el ex presidente José Mujica “tiene metástasis de su cáncer en el hígado”, como informó su médica personal Raquel Pannone .

“Para nosotros esto es doloroso. Lo que nos dimos cuenta ahora es que no es inmortal, asumir eso es difícil. Pero nos ha dejado un legado muy importante y lo único que me preocupa en este momento, y estoy segura que a todos mis compañeros del MPP, a los que les quiero mandar un abrazo, es que vamos a dejar todo en la cancha para responder a lo que la gente espera de nosotros. Pepe decía, no pude siendo presidente responder a tanta gente que todavía pasa hambre, y bueno, va a haber que trabajar para intentar responder nosotros”, agregó.