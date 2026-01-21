RECIBÍ EL NEWSLETTER
DURAZNO

Cazador resultó herido de bala accidentalmente en el pecho por su compañero mientras iban detrás de un jabalí

El coordinador ejecutivo de la Jefatura de Durazno, Joe López, dijo a Subrayado que el hombre de 37 años se encuentra internado y será intervenido quirúrgicamente.

Un hombre de 37 años que se encontraba cazando en un predio rural, resultó herido de arma de fuego por su compañero de caza. El incidente ocurrió en las inmediaciones de la ciudad de Durazno.

El coordinador ejecutivo de la Jefatura de Durazno, Joe López, dijo a Subrayado que recibieron un llamado sobre la hora 22.00 que daba cuenta del ingreso de una persona a un centro de salud con herida de bala.

Una vez en el lugar el amigo del lesionado manifestó a los efectivos que estaban cazando en un predio de la jurisdicción de la seccional 2° cuando en determinado momento, mientras estaban detrás de un jabalí, se le escapó una bala dándole a su amigo que venía detrás.

El disparo dio en el pecho, pero no le causó riesgo de muerte. El arma era un rifle con municiones de gran porte.

El herido se encuentra internado y será intervenido quirúrgicamente.

El arma fue incautada. El otro hombre contaba con porte de armas. López dijo que el ingreso al predio fue autorizado por su propietario, por lo que no habría dificultades en ese sentido.

