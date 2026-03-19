Cayó otro de los fugados del Inisa en enero, estaba internado por el homicidio de un bebé y amenazó con matar un policía

El 24 de enero, sobre las 20 horas, tres adolescentes que estaban recluidos en el Inisa ubicado en Bulevar Artigas y Cufré se escaparon del centro.

Dos de ellos estaban allí por haber cometido homicidios y un tercero por rapiña. Este último fue capturado a fines de febrero por la Dirección de Hechos Complejos.

Este miércoles fue ubicado otro de los fugados aquel sábado. Se trata de un delincuente de 18 años que estaba en el Inisa por haber participado del asesinato de un bebé de un año en Cerro Norte, en octubre de 2024, en el marco del enfrentamiento entre bandas que hay en ese barrio.

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Este adolescente forma parte del clan de los Albín, y desde fines de enero era intensamente buscado por la Policía.

Este miércoles de noche robó una moto en Camino de las Higueritas y Camino Luis Eduardo Pérez, en el barrio Los Bulevares, próximo a la UAM.

Él y otra persona amenazaron con armas a un joven de 18 años, le robaron la moto y antes de escapar dispararon al aire.

Policías de URPM de la zona operacional IV que fueron alertados de la rapiña ubicaron a uno de los delincuentes, que resultó ser el adolescente condenado por homicidio y fugado del Inisa en enero. Fue detenido por investigadores de la zona operacional IV y quedó a disposición de la Justicia.

Este joven había publicado en redes sociales amenazas a policías y también estaba requerido por disparos en Cerro Norte. Este miércoles le incautaron una moto y un arma.

De la triple fuga de enero aún resta dar con el paradero de un adolescente de 17 años que también estaba recluido por homicidio.