Cavani reveló que tuvo coronavirus y que le pidió a Tabárez no ser citado

En una entrevista con el programa “2 de punta”, del sitio Otra Cabeza, Cavani también contó que su ausencia en la selección uruguaya obedece a un pedido que le hizo al maestro Tabárez para no ser citado debido a su falta de juego y entrenamiento de los últimos meses.

CORONAVIRUS

Cavani contó que él y su novia se contagiaron de Covid-19 semanas atrás, después de pasar unos días de vacaciones en España (Ibiza) donde compartieron una cena con ex compañeros del PSG.

Al volver a París se hicieron el test y dio negativo, pero la novia de Cavani comenzó con síntomas, se volvieron a realizar el examen y ahí arrojó resultado positivo.

“La verdad es que estuvimos mal por el sentido del miedo que da. Pero gracias a Dios marchamos bien, y estamos bien”, comentó.

“Fue algo de nosotros, lo guardamos para nosotros y seguramente en algún momento lo iba a decir. No ganaba nada diciéndolo porque no estaba en actividad, estábamos en casa, cuidándonos. No había necesidad de contarlo, hubiera sido diferente si estaba en actividad”, agregó el salteño que jugará el resto de la temporada en Inglaterra.

SELECCIÓN

Cavani reveló también que su ausencia de la selección para los primeros dos partidos por la Eliminatoria fue “de común acuerdo” con el DT.

“Ganas de ir a la selección tengo siempre, todos los días de mi vida. Pero soy realista. Con el maestro, de común acuerdo, porque fue así, lo hablamos, muchas ganas de ir a la selección tenía, pero sabía que hacía meses que no hacía un trabajo con compañeros, un espacio reducido, más allá de que estuviera entrenando a alto nivel”, detalló.

A su falta de juego por no tener equipo se le sumó el reposo que hizo por el coronavirus, y por eso entendió que no estaba en condiciones de integrar el plantel Celeste.

“Fui realista, porque nadie más que yo quiere estar en la selección, pero fui consciente y realista de decirle al maestro que para mí, me faltaban cosas para hoy estar ahí y que sabía que había compañeros que ya habían comenzado sus ligas y a competir”, reveló.