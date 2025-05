Catastro intimó a Arim a presentar una declaración jurada para regularizar su casa en balneario Solís

El programa La Pecera de Azul FM informó la semana pasada que Arim compró en 2011 un terreno de 898 metros cuadrados y que entre 2015 y 2016 construyó una casa de 127 metros cuadrados, pero en Catastro solo figura una construcción de 25 metros cuadrados. Al no estar regularizada la vivienda, la propiedad tiene un valor inferior al requerido para comenzar a pagar Impuesto de Primaria, según la normativa vigente de la DGI.

Al ser consultado sobre el hecho, Arim dijo en rueda de prensa que "no se puso ni un pozo ni una baldosa ni un ladrillo sin los permisos correspondientes" del Banco de Previsión Social (BPS) y la Intendencia de Maldonado, y que la construcción no ha sido finalizada, aunque afirmó que la habita como casa de verano con su familia, a la que concurre "frecuentemente" y que la ha alquilado en ocasiones. Sostuvo que desconoce la reglamentación sobre que no se puede habitar o alquilar si la casa no tiene final de obra.

"La obra se desarrolló en varias etapas. Se han pagado absolutamente todos los tributos, inclusive una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados, corresponden con las características del inmueble que ha sido construido", sostuvo.

El fin de obra lo tramitará "cuando logre terminar la obra, que requiere una inversión. Falta resolver unos problemas estructurales. Filtración de agua, y otro tipo de elementos constructivos".