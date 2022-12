Cata habló tras ser eliminada de Gran Hermano y dijo que "Daniela imita todo el tiempo a Julieta"

Otra charla que se dio en el piso fue sobre la polémica de su eliminación, ya que en redes sociales surgieron especulaciones respecto a que los votos habían sido manipulados.

Santiago Del Moro explicó la dinámica de las votaciones sobre las galas de las eliminaciones: “Cuando arrancamos la gala de eliminación, los domingos, hay una computadora allá al costado que trabaja con la gente de la empresa y con una escribana que va fiscalizando todo. Cuando yo digo que por un momento se pone en pausa, ahí le dan un número a la escribana que lo cotejan, ella firma eso y es el sobre que me trae. Y después me da el sobre con el porcentaje para que ellos (los jugadores de la casa) no se enteren”, reveló.

“Después la votación continúa, pero hasta el último segundo la gente puede votar, que eso es lo bueno del juego. Y yo creo que anoche, lo que pasó con ella (María Laura), pensé que se iba Nacho o se iba Daniela pero yo creo que ‘te ganó de mano’”, aseguró el conductor de Gran Hermano.

Según el análisis que hizo Del Moro, Daniela empezó a jugar en todas las intervenciones que hizo él dentro de la casa, durante la gala de eliminación. Entonces, María Laura confesó que no tenía una estrategia de juego. Que pensó en una, pero se desarmó cuando se fue "la Tora".

