Se confirmaron nuevos casos positivos de covid 19 en el departamento de Canelones. Una profesora de una academia de danza de Ciudad de la costa, una maestra de una escuela en Santa Lucía y otra maestra de Las Piedras dieron positivo en las últimas horas.

Hay otros seis casos positivos vinculados a la profesora, todos en su domicilio y asintomáticos.

Las escuelas de Santa Lucía y de Las Piedras permanecerán cerradas este lunes para ser desinfectadas.

Autoridades evalúan contactos con casos confirmados. Hay cerca de 50 personas en cuarentena preventiva.

El director departamental de salud de Canelones, Wilson Pérez dijo a Subrayado que debido a la apertura progresiva de las distintas actividades se esperaba un aumento de casos, "la gravedad no es tanta porque no impacta tanto sobre el sistema sanitario pero nos obliga a no bajar la guardia".

Según datos del Sinae de este sábado en el departamento hay 36 casos confirmados. Según datos brindados por Pérez uno de ellos e encuentra internado en un CTI de MOntevideo.