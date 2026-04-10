Caso niño baleado en Ciudad 18 de Mayo: adolescente imputado e internado en Inisa; su padrastro con medidas cautelares

Un adolescente fue imputado por el caso del niño de 8 años que resultó herido de bala en un tiroteo ocurrido en Ciudad 18 de Mayo .

El menor de 17 años fue imputado por un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos, un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa y un delito de tráfico interno de armas y municiones, todos en reiteración real entre sí, en calidad de autor.

Como medida cautelar deberá cumplir internación en el Inisa con medidas de seguridad.

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Por otra parte, el padrastro del menor viene siendo investigado y deberá cumplir medidas cautelares en las que se estableció que constituya domicilio, la prohibición de salir del país, prohibición de acercamiento a la víctima y a su familia, todo por el plazo de 180 días.

El caso

El niño estaba en San Isidro y Madre Teresa de Calcuta cuando recibió dos disparos en las piernas.

Fue trasladado por particulares a un centro de salud y quedó internado en una mutualista en Las Piedras, fuera de peligro. Ya recibió el alta médica y se recupera.

De acuerdo a testigos, el menor estaba jugando cuando una moto blanca con dos ocupantes pasó por el lugar y disparó contra un hombre que circulaba en bicicleta. Luego, los atacantes continuaron por la zona, donde se escucharon nuevas detonaciones.

Durante la investigación, la Policía realizó una inspección en la vivienda de uno de los indagados, donde incautó 12 vainas de 9 milímetros. En el lugar trabajó personal de Policía Científica.