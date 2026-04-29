Caso Nicole Minetti: indulto en Italia, adopción bajo sospecha en Uruguay, incendio fatal y desaparición

Nicole Minetti fue condenada a 3 años y 11 meses de prisión por dos causas: favorecimiento de la prostitución, uno de los procesos derivados de los escándalos sexuales que protagonizó Silvio Berlusconi, y desvío de fondos públicos durante su etapa como consejera en Lombardía.

Sin embargo, en febrero de este año, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, firmó su indulto alegando razones humanitarias. La mujer tenía que cuidar de un hijo adoptivo, de nacionalidad uruguaya, menor de edad y con problemas de salud. Pero el perdón concedido por Mattarella desató un escándalo en ese país.

Investigaciones periodísticas en Italia apuntan a graves irregularidades que incluyen la adopción del niño uruguayo que sirvió de base para el indulto.

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Además a esta presunta irregularidad, se le suma una desaparición misteriosa y muertes dudosas. La investigación del diario Il Fatto Quotidiano estableció que el niño adoptado no fue abandonado al nacer como trascendió. El menor tiene padres biológicos vivos e identificados en Uruguay.

El pequeño nació a finales de 2017 en un entorno de extrema pobreza. Su madre, María de los Ángeles González Colinet, estaba en situación de calle, y su padre en prisión por diferentes delitos. En 2018, la Justicia de nuestro país entregó al menor al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Fue en ese momento que Minetti y su pareja, Giuseppe Cipriani, solicitaron la tutela legal, que terminaron consiguiendo en 2023.

Sin embrago, en 2021, mucho antes de tener esa tutela, la pareja trasladó al niño al exterior para una cirugía. No está claro con qué documentación lo sacaron del territorio.

Además, dos hechos posteriores agregan muchas sospechas. La defensora designada por el Juzgado de Familia para los padres del niño, Mercedes Nieto, murió calcinada junto a su esposo en su casa de veraneo en Sierras de Garzón, el 15 de junio de 2024.

La primera pericia de Bomberos indicó que el incendio se había originado en la estufa leña y que fue accidental. Sin embargo, una pericia privada encargada por la familia de los muertos estableció lo contrario. Allí, quedó al descubierto que la causa de muerte de ambos podría haber sido por golpes en la cabeza.

A esto, se suma la desaparición de la madre biológica del niño. María de los Ángeles González Colinet, que hoy tiene 29 años, está ausente desde el pasado 17 de febrero.