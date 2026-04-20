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FUE CONDENADO A 12 AÑOS

Caso Moisés: este lunes hay audiencia judicial para pedir arresto domiciliario mientras se espera la apelación

Los abogados solicitarán hoy a la Justicia que mientras se tramita la apelación, Moisés espere el fallo en su casa, bajo arresto domiciliario, y no en prisión como está ahora. Piden incluir también "la perspectiva de género" en el caso.

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Este lunes desde la hora 15 se realiza la audiencia judicial en la que los abogados de Moisés Martínez pedirán que se le otorgue arresto domiciliario mientras se tramita la apelación del fallo de condena en primera instancia, donde al joven se le impuso una pena de 12 años por matar a su padre tras años de abusos sexuales a sus hermanas.

La abogada de Moisés María de la Paz dijo este lunes de mañana al programa Arriba Gente que en la audiencia pedirán incluir “la perspectiva de género” en el caso.

Entendemos que en la defensa, si bien la estrategia jurídica fue la adecuada, faltó condimentar toda la investigación y la defensa con esa perspectiva y es eso lo que vamos a aportar”.

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Tras la condena, Moisés está recluido en la cárcel de Punta de Rieles. Los abogados apelarán el fallo de primera instancia para revertir esa decisión y piden que espere la decisión del Tribunal en su casa. Aseguran que no hay riesgo de fuga y que no se puede entorpecer una investigación que ya terminó al llegar el juicio a una condena.

“No hay impedimento para que él espere esa resolución en una prisión domiciliaria”, dijo la abogada, que forma equipo en este caso con Rodrigo Rey.

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