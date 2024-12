Caso de las expresiones de Lucía Topolansky será investigado por la fiscal Eliana Travers

"En control liminar, a la citación solicitada, con fines aclaratorios de hechos que corresponde investigue la Fiscalía competente, no ha lugar en esta instancia por no corresponder", indica el dictamen de Pena. La magistrada solicitó que sea remitido al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía "la vista fiscal para la investigación de los hechos puestos en conocimiento, con urgente cumplimiento". Es así que la DPA resolvió que el caso pase a la fiscal Travers.

Días pasados, la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos expresó su “máximo repudio” a los dichos de la exsenadora, quien aseguró que dentro de la izquierda hubo gente que mintió a la Justicia para obtener condena de militares. En el comunicado emitido por el colectivo, se indicaba que “bueno sería retractarse o, de no ser así, quizá sea mejor llamarse a silencio” y reiteraron la confianza en la palabra de las víctimas.

Topolansky envió una carta a la organización expresando: "Quisiera decirles en primer término que como el comunicado de nuestra agrupación espera, me llamaré a silencio. No puedo retractarme, pues conocí lo que dije". Y agregó: "Fue un error decirlo en las conversaciones que el escritor grabó para hacer su libro. No leí el borrador del escrito previo a su edición, debí hacerlo y eliminar el dicho, me hago cargo del error y las consecuencias".

En el libro “Los Indomables” de Pablo Cohen, la exsenadora afirmó que hay "gente que miente en las declaraciones. A un compañero nuestro vinieron a decirle: 'Mentí, decí esto y aquello, y metemos preso a fulano'. Y él contestó: 'No lo voy a decir'. Ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos".