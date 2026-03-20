Caso femicidio Artigas: robaron la casa de la mujer asesinada y trasladaron al agresor a Montevideo

En horas de la madrugada robaron la casa de Silvia Moreira, la mujer asesinada por su expareja en la ciudad de Artigas .

Información a la que accedió Subrayado indica que desconocidos ingresaron a la vivienda ubicada en el barrio Cerro Ejido y se llevaron varios objetos. La Policía logró recuperar las pertenencias y dar con los responsables.

Por otra parte, el asesino y expareja de la mujer de iniciales R.D.S fue trasladado a Montevideo al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación.

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La medida fue adoptada por razones de seguridad, debido a la notoria conmoción generada en la ciudad.

El caso

El femicidio ocurrió en el barrio Cerro Ejido, al sur de la ciudad, en las últimas horas. El agresor se entregó en la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la seccional 2ª, donde también entregó las armas que utilizó, informó la Policía.

La víctima, Silvia Moreira, recibió un disparo de arma de fuego en los brazos; uno de ellos comprometió la carótida, de acuerdo al informe forense. Luego, el hombre le provocó cortes con un arma blanca. En la vivienda estaban los dos hijos de la expareja, de 7 y 11 años, según el parte policial al que accedió Subrayado.

La mujer estaba en la cama y, según se presume, fue atacada mientras dormía, indicó la vocera de la Policía local, Lady Fuques.

Subrayado supo que había antecedentes de violencia doméstica en la pareja, aunque no existían denuncias previas ante la Policía. El hombre trabajaba en la zona rural y seguía frecuentando la casa pese a que la relación había terminado.

El agresor no tiene antecedentes penales. Al presentarse en la seccional entregó un cuchillo y un arma de fuego calibre 22. Tras la confesión, la Policía fue al lugar y encontró el cuerpo.

"La autopsia determinó como causa de muerte una herida de arma de fuego con compromiso de la carótida”, señala el informe.

Los dos niños quedaron bajo protección de INAU por disposición de Fiscalía y la Justicia.

R.D.S deberá cumplir 180 días de prisión preventiva por el delito de homicidio muy especialmente agravado por ser cometido en presencia de menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio.

Información a la que accedió Subrayado indica que la fiscal pedirá la pena máxima posible.