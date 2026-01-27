Caso Conexión Ganadera: denuncian hackeo del mail de Gustavo Basso y extorsión millonaria a su familia

Defensores de la familia Basso denunciaron ante la Justicia el hackeo de la cuenta del mail de Gustavo Basso y extorsión millonaria a su familia de 400.000 y 75.000 dólares.

Según la narración de los abogados defensores de la familia Basso, el 10 de octubre el síndico de la sucesión de Gustavo basso, fundador de Conexión Ganadera fallecido en un siniestro de tránsito, dio de baja su línea de teléfono.

El 14 de noviembre, un funcionario de Antel adjudicó específicamente ese teléfono a una nueva persona y el 17 de noviembre, tres días después, el nuevo titular de la línea cambió la contraseña del mail personal de Gustavo Basso.

Esa cuenta tenía asignado como procedimiento de recuperación el envío de un código de seguridad a su teléfono, procedimiento utilizado para adueñarse de la cuenta.

El 19 de noviembre, la señora Cabral, esposa de Basso, recibió una mensaje de la cuenta de email desde la dirección de Gustavo Basso con una animación de la sirena.

El 20 de noviembre, el hacker envió desde Argenahak un correo a Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pasfer, donde solicitaba 400 mil dólares en bit coin en menos de 13 horas y con un mensaje claro: "Si no lo hacen tenemos 1 giga, 700 de documentos y mails que involucran a Conexión Ganadera; deudas, ganado, faltante, cheques, acuerdos con basso entre otras amenazas".

La defensa aseguró que se enteraron de esto el 27 de noviembre por intermedio de Maximiliano Rodríguez. Ese mismo día, Rodríguez recibió un mensaje de la cuenta de mail de Basso: "Esta noche sobre las 22.00 se van a filtrar documentos en X y mails a la prensa de investigación y solicitan, como última oportunidad, 75 mil dólares antes de las 21:30".

La defensa puso en conocimiento al fiscal Enrique Rodríguez quien instruyó formular la denuncia ante delitos informáticos de Interpol y el 2 de diciembre se realizó la denuncia. Ese mismo día, los hacker cambiaron el método de seguridad de validación por el número de teléfono a otro en cuestión.

La defensa presentó en Antel la posibilidad de conocer quién había obtenido de manera fraudulenta el teléfono de Basso y el accionar interno. El presidente del ente autorizó una prórroga del plazo legal de 20 días para dar respuesta a dicha solicitud.

Los abogados defensores de la familia Basso, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasón, entienden que la Justicia no activó los procedimientos correspondientes y, que este intento de extorsión, enrarece el clima de la causa; piden además explicaciones al accionar de Antel.

"Nosotros hemos denunciado el 1° de diciembre esto ante la Unidad de Ciberdelitos del Ministerio del Interior. Esta unidad ha intentado trabajar desde entonces, hace prácticamente dos meses, pero ha tenido bastantes obstáculos en la medida que muchas o la mayoría de las medidas de investigación deben ser aprobadas por el juez y no había Fiscalía asignada, recién ahora ha sido asignada", explicó Donnángelo.

"Una de las medidas de investigación que está pendiente y que se requiere para ello la orden judicial es que Antel informe quién es la persona que solicitó la línea, a quién se le adjudicó, qué funcionarios públicos operaron en esa realización", agregó Sassón.

DEFENSA BASSO

Por su parte, Juan Pablo Decia, abogado de damnificados de Conexión Ganadera, indicó que es un tema que corre por otro carril y que todo se podía haber evitado con la incautación de celulares de los imputados.

"Son otras investigaciones que se van a hacer en otra Fiscalía diferente a la del Lavado de Activos, determinará si hubo algún delito informático. No aportan mucho más de lo que ya está incorporado a la carpeta de investigación en cuanto a que había conocimiento pleno de todos los actores, de lo que era la situación económico-financiera de la empresa y lo que era la insolventación que se estaba llevando adelante por parte de sus directores", manifestó.

Y añadió: "Yo creo que esto se podría haber evitado si el fiscal hubiera pedido al juez el registro de las comunicaciones electrónicas de los imputados, cosa que debió haber pasado en enero del año pasado cuando comenzó todo esto. Personalmente en audiencia le pedí al fiscal que pidiera al juez la incautación de los celulares y con eso la incautación y el registro de las comunicaciones electrónicas, el fiscal prefirió no hacerlo por una cuestión estratégica".

DECIA DAMNIFICADOS

Decia informó que el 4 de febrero se celebrará una nueva audiencia para confirmar nuevas medidas a Daniela Cabral, esposa de Basso. La defensa de damnificados entiende que debe ir a prisión o cambiar el domicilio, recordando que el apartamento en Punta del Este será rematado.

"Sería un escándalo de que Cabral renovara seis meses más sus medidas cautelares de arresto domiciliario en el edificio Imperiale", sostuvo.