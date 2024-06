Caso Astesiano: "Yo creo que él no dice todo lo que tiene", dijo Mujica sobre Lacalle Pou

Consultado por Subrayado sobre las filtraciones de los audios de Fiscalía sobre el caso Astesiano , el líder del MPP dijo: "Me parece que nos pasamos, me parece que nos hace mal porque jode la institución, le está pegando a Presidencia y nos termina jodiendo a todos porque perdemos confianza en el sistema político y después la gente piensa, son todos lo mismo y después viene Milei".

Mujica dijo que el presidente Luis Lacalle Pou no dice todo lo que tiene, "tiene vergüenza en eso, pero ojalá que me equivoque. Yo no le quiero pegar al presidente, porque esto no es una cosa que salió de Fiscalía, esto estaba ahí y, además, a Astesiano se lo comieron, si el propio Larrañaga le dijo lo que era y no le dieron pelota", manifestó.