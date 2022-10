Caso Astesiano: Interior separó del cargo al director de Identificación Criminal

El informe "determinó que el director de Identificación Criminal, comisario mayor Gonzalo Vázquez, el 8 de setiembre (de 2021), un día después de que se le había informado al presidente de que no había antecedentes, asocia información en el expediente, corrige la situación y aparecen todos los antecedentes", explicó Heber.

Vázquez "realizó esta acción luego de enterarse de noticias de medios de prensa que afirmaban que esta persona poseía antecedentes, por lo cual cotejó su legajo, observó que el número de cedula no estaba registrada y procedió a completar la información para mantener los datos actualizados".

"No dimensionó las repercusiones que podría acarrear tal acción y no enteró a superiores de la acción realizada por ser un procedimiento de rutina cuando se constata que los legajos no están actualizados", agrega el informe del Ministerio del Interior al que tuvo acceso Subrayado.

El sumario se inicia para entender por qué la acción de Vázquez no fue comunicada a sus jerarcas. "Esto que podía haber sido una corrección de un error extraño, raro, sorprendente para Policía Científica, no fue comunicado ni al superior de él, ni al director nacional de la Policía ni al ministro del Interior y menos al presidente".

En paralelo, el Ministerio del Interior continúa la investigación administrativa para determinar quién adulteró el expediente anteriormente, cuando en 2015 se "escondieron los antecedentes disociando el nombre, de la cédula" de Astesiano, informó Heber.

Esa disociación llevó a que no aparecieran todos los antecedentes cuando se informó a Presidencia de República en 2020 y el 7 de setiembre de 2021. "No hemos podido localizar a los autores, las personas que estaban a cargo -algunos jerarcas de la época están retirados, pero serán citados-, por lo tanto vamos a iniciar una investigación administrativa para determinar quién adulteró en el 2015, después no se registra ninguna entrada al expediente del señor Astesiano hasta el 8 de setiembre".

CAMBIOS LEGAJO ASTESIANO

"El prontuario no registra movimientos hasta setiembre de 2021, de lo que se desprende que, si se desasoció su número de cedula de identidad (lo que provocaba que no estuviera visible en el SGSP -Sistema de Gestión de Seguridad Pública-) esto ocurrió en los movimientos del año 2015", señala el informe.

"A través de la auditoria realizada por esta unidad, no ha sido posible establecer qué usuario pudo desasociar el número de cédula de identidad. Solo se puede establecer quién ingresó al prontuario. Se trabaja en una auditoria más profunda a nivel de base de datos por personal del Área TIC del Ministerio del Interior", agrega.

La investigación indagó a quienes ingresaron al prontuario en 2015. El agente que tenía permiso para realizar modificaciones, negó haber realizado el cambio. Resta indagar a quien era el jefe de Identificación Criminal entonces que pasó a retiro en 2016 y que aún no ha sido ubicado.

"No sabíamos que podía suceder esto, que es una forma de ocultar los antecedentes. Esto fue en 2015. Lamentablemente esto pasó", agregó Heber.

"El presidente de la República dijo la verdad. Al presidente de la República se le dio mal la información. Se le mintió en la información al presidente de la República por parte del Ministerio del Interior y sobre todo la Dirección de Policía Científica que hace la investigación de los antecedentes", remarcó el ministro.