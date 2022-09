Caso Astesiano: Identificación Civil detectó irregularidades en el año 2019

El jerarca estuvo en el cargo desde el año 2007 al 2020 y aseguró que “por lo que yo he leído hasta ahora, ese expediente no tuvo mérito o no prosiguió y fue activado con esta denuncia del 2020 que parece que tenía sesgos parecidos”. Cuestionó y puso en duda que alguien de “afuera que mediante forma remota, pueda ingresar a los datos de Identificación Civil. Todo el sistema tiene claves muy seguras. Queda todo anotado qué funcionario es con que clave”.

Amato explicó que la base de datos “fundamental” era manejada, hasta el año 2020 por cuestiones de seguridad, por un único ingeniero. Los demás funcionarios cuentan con una clave para lo que necesitan para cumplir con su tarea.

Consultado sobre cómo se puede explicar que Alejandro Astesiano tuviera acceso a toda la información, dijo que no lo sabe y puso en duda que tuviera acceso a ella. “Cada ingreso va a estar clasificado con el funcionario y la contraseña del funcionario que utilizó esa clave”, señaló. El registro civil es público por lo que no entiende qué facilidades obtuvo el excustodio dentro de la oficina, además los documentos que se expedían eran en base a partidas de nacimiento.