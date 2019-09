Casi la mitad de los comerciantes dicen haber sido víctimas de delitos, según encuesta gremial

Cuando se le preguntó sobre los delitos sufridos desde el comienzo de su actividad profesional, seis de cada diez comerciantes (63,5%) dijo haber sido víctima.

Un 14.9% aseguró que nunca o casi nunca hizo denuncia del delito. De ese universo, un 37% respondió que no hizo la denuncia porque el robo fue por bajo monto, un 28.3% porque denunciar "no sirve de nada. Un 4.3% señaló que no "confía" en la Policía y 2.2% que no "confía en la Justicia".

Por otra parte, un 47% de los comerciantes afirmó que hizo la denuncia en todas las ocasiones.

De los que denunciaron en todos los casos, siete de cada diez dijeron que no obtuvieron ninguna respuesta de la Policía. El 30% restante, dijo haber obtenido una respuesta.