Casi la mitad de la venta de cigarrillos es de contrabando, dice asesor de quiosqueros: "Estamos para desaparecer"

En las últimas horas el gobierno subió el Impuesto Específico Interno (Imesi) , y con ello aumentó 5% la caja de cigarrillos y de tabaco.

La caja de cigarrillos de 20 unidades ahora cuesta 230 pesos, y la de 10 sale 120 pesos. La caja de tabaco está en 160 pesos.

El expresidente de la Asociación de Quioscos y ahora asesor de estos comerciantes, Claudio Orrego, dijo que la diferencia con los cigarrillos de contrabando sigue aumentando, y con eso continúa a la baja la venta en los comercios legales.

Seguí leyendo Condenado por contrabando hombre detenido en operativo nocturno con más de 3 millones de pesos en cigarrillos

“Lamentablemente el que sufre la adicción del tabaquismo ha cambiado de canal de consumo, evidentemente”, dijo Orrego al programa Arriba Gente de Canal 10.

“Hoy día el contrabando está entre el 45 y 48% del global de consumo. Y la noticia peor es que la marca más vendida del país, global, contrabando y legales, es una marca de contrabando, Gift. Es la número uno en ventas”, aseguró.

“Algunos comerciantes han tenido que incorporar estos productos en sus vitrinas, escondidos porque el cliente se le va, no del consumo de tabaco, sino de todo lo que consume (en el quiosco). Se le va a la feria vecinal, a algún vecino amigo que le vende”, agregó.

Por último, Orrego aseguró que “el rubro quiosco está en baja en este momento porque los números ya no le están dando”. Y finalizó: “Estamos para desaparecer”.