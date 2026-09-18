La Comisión del Senado votó este viernes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que llegará al Plenario de la Cámara Alta el lunes 21.
Casi el 70% de la Rendición de Cuentas fue votada en comisión del Senado por el Frente Amplio y la oposición
El resto del proyecto de Rendición de Cuentas fue aprobado solo por el Frente Amplio, y en algunos casos con el apoyo de senadores del Partido Nacional o el Partido Colorado.
Casi el 70% de los artículos fue aprobado por el Frente Amplio y la oposición. El resto fue votado por el Frente y, en algunos casos, también por senadores del Partido Nacional o el Partido Colorado.
El Frente Amplio resolvió no aceptar ni realizar ningún cambio al proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde se logró votar por mayoría gracias al acuerdo que el oficialismo alcanzó con Cabildo Abierto.
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Sin cambios, Comisión del Senado vota el viernes la Rendición de Cuentas y la semana que viene en el Plenario
Blancos y colorados plantearon decenas de cambios al proyecto que se aprobó en Diputados, pero la mayoría del Senado en manos del Frente Amplio, los rechazó.
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