RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL LUNES ENTRA AL PLENARIO DEL SENADO

Casi el 70% de la Rendición de Cuentas fue votada en comisión del Senado por el Frente Amplio y la oposición

El resto del proyecto de Rendición de Cuentas fue aprobado solo por el Frente Amplio, y en algunos casos con el apoyo de senadores del Partido Nacional o el Partido Colorado.

Senado, plenario. Foto: FocoUy

Senado, plenario. Foto: FocoUy

La Comisión del Senado votó este viernes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que llegará al Plenario de la Cámara Alta el lunes 21.

Casi el 70% de los artículos fue aprobado por el Frente Amplio y la oposición. El resto fue votado por el Frente y, en algunos casos, también por senadores del Partido Nacional o el Partido Colorado.

El Frente Amplio resolvió no aceptar ni realizar ningún cambio al proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde se logró votar por mayoría gracias al acuerdo que el oficialismo alcanzó con Cabildo Abierto.

sin cambios, comision del senado vota el viernes la rendicion de cuentas y la semana que viene en el plenario
Seguí leyendo

Sin cambios, Comisión del Senado vota el viernes la Rendición de Cuentas y la semana que viene en el Plenario

Blancos y colorados plantearon decenas de cambios al proyecto que se aprobó en Diputados, pero la mayoría del Senado en manos del Frente Amplio, los rechazó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Rutas 5 y 48, las piedras

Camión cargado de frutas y verduras cayó de un puente en ruta 5: el conductor, que no tenía libreta, sufrió heridas
IMPUTADO POR INTENTO DE FEMICIDIO

Joven que apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina dijo que lo había intentado dos veces antes
Carlos Albisu

"Vamos a tener un apagón logístico", alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño
EN LA CAPITAL

Maestros de Montevideo paran por 24 horas este viernes, tras agresión a una maestra en Escuela 326
narcotráfico internacional

Incautan 300 kilos de pasta base en una casa en Brazo Oriental: hay cuatro detenidos

Te puede interesar

El agresor cuando fue detenido tras dejar la clínica psiquiátrica. Foto: Subrayado. video
IMPUTADO POR INTENTO DE FEMICIDIO

Joven que apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina dijo que lo había intentado dos veces antes
Interior mostró la droga incautada en una casa de Brazo Oriental: también hubo arrestos y se incautó dinero video
video

Interior mostró la droga incautada en una casa de Brazo Oriental: también hubo arrestos y se incautó dinero
Foto: Subrayado. Club Parque Guaraní, Montevideo. video
barrio parque guaraní

Ataque a tiros a 50 metros de una cancha de baby fútbol obligó a suspender un partido en zona de Flor de Maroñas

Dejá tu comentario