Casaretto ratificó pedido de investigadora sobre ASSE; FA considera un "contraataque" a denuncia en Fiscalía

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, compareció este jueves ante la comisión preinvestigadora para ratificar su pedido de conformar una investigadora para indagar sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 a la fecha.

Casaretto indicó que se pretende investigar la gestión de Leonardo Cipriani al frente del prestador público de salud que resulta de la auditoría ordenada por el actual directorio de ASSE. A eso, se sumarán tres temas de la gestión 2015-2020: la gestión del Dr. Briozzo, la del Dr. Villar al frente al Hospital Maciel y las licitaciones a la sociedad Plemu. Casaretto dijo que estos temas quedaron por fuera de la anterior investigadora y descartó que se quiera indagar sobre asuntos ya investigados.

El legislador nacionalista pretende comparar el procedimiento para la contratación de ambulancias, el vínculo con las mutualistas Círculo Católico y Casmu, las contrataciones directas y las observaciones del Tribunal de Cuentas en el período 2015-2020 con lo realizado por la anterior gestión.

Casaretto apuntó a irregularidades en el actual período a cargo de Álvaro Danza y habló del cobro indebido de una partida por dedicación permanente. "El Parlamento no puede mirar para un costado", sostuvo.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Luis Gallo, consideró que el pedido de una investigadora es en respuesta a la decisión del actual directorio de ASSE de remitir los resultados de las auditorías a la Justicia. El legislador oficialista habló de "contraataque" e indicó que el Frente Amplio analizaba la posibilidad de presentar la conformación de una investigadora sobre para establecer las responsabilidades políticas en el caso.