Casa de Galicia: Tras pedido de 3 años de prisión en su contra, Iglesias asegura que no existió faltante de USD 180.000

Según la acusación, los 180.000 dólares fueron depositados en una cuenta BROU y fueron retirados por Iglesias en pesos uruguayos, quien no ha podido explicar el destino del dinero.

Según la Fiscalía, Iglesias dijo que el dinero se lo entregó a un funcionario que luego se suicidó por el cierre de la mutualista, luego que se usó para pagarle a acreedores, pero esta última versión se descartó porque esos pagos se realizaron con cheques y transferencias y no con el efectivo en pesos uruguayos que Iglesias retiró.

En diálogo con SUBRAYADO, Iglesias dijo que está demostrado que no existe el faltante del que se lo acusa y explicó, según su versión, qué sucedió con los 180.000 dólares faltantes.

“Está todo demostrado que de lo que estoy siendo acusado no existe, no existió. Hay trazabilidad, hay técnico”, sostuvo. “Empecinadamente, no querían reconocer los movimientos de caja y de dinero entre las clínicas Leborgne y Casa de Galicia, que eran un grupo económico”, aseguró.

Iglesias confía que “esa denuncia que se me hace va a quedar superada ni bien presentemos las pruebas que va a ser en el mes de febrero”, cuando se dé la contestación de la acusación. “Yo creo que rápidamente ahí el juez ya va a determinar la clausura de todas estas denuncias”, sostuvo e indicó que de las 14 denuncias en su contra, 12 fueron archivadas. Espera que en marzo termine lo que calificó como “película de terror”, por la situación vivida desde el cierre de la mutualista.

Reiteró que el dinero se lo llevó una persona que posteriormente se suicidó. “El dinero fue bancarizado. Entró a un banco, pasó de una cuenta de Casa de Galicia a una cuenta de Leborgne”, aseguró. Según Iglesias, un contador realizó la trazabilidad del dinero y elaboró un informe, el que se incorporó al expediente.