Carrera respondió a dichos de Mujica: "Yo, a Pepe lo quiero mucho y lo voy a respetar siempre"

Consultado en Melo, Carrera expresó: “yo estoy en la política porque sigo los ideales de Pepe”. “Yo no vine a la política a hacer plata, yo creo que eso lo he demostrado, no tengo ni auto propio, el auto que ando es de mi organización política”, dijo a la periodista de Subrayado Silvia Techera en Melo.

“Yo, a Pepe lo quiero mucho y lo voy a respetar siempre”, afirmó. “Yo, con los mayores no discuto, porque hasta me parece que es una cuestión de respeto que hay que respetar a los viejos”, agregó.

También respondió a los pedidos de renuncia desde el oficialismo a su candidatura al Senado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) en las próximas elecciones de octubre.

“Yo hice lo que tenía que hacer ayer”, dijo Carrera en referencia a la renuncia a su banca como senador. “Cumplí con el único acto personalísimo y libertad plena que tengo, que es renunciar al cargo para el cual fui electo en el año 2019”, agregó.

“Así, que demostración de que no me amparo a los fueros creo que ya la di”, acotó. Para Carrera, “siempre que una persona es citada por un juez o un fiscal, por el sistema de justicia, se tiene que presentar inmediatamente y no ampararse en ningún privilegio, en ningún fuero, hacerlo como hace cualquier hijo de vecino en este país”. “Aquí, nadie es más que nadie”, expresó y defendió el principio de igualdad.

Carrera respondió a los dirigentes del Partido Nacional que solicitaron su renuncia y les recomendó que se preocupen por los resultados de su partido en las encuestas de intención de voto, que reflejarían una caída en el número de bancas en la Cámara de Senadores.

Y habló de corrupción. Aseguró que en siete años como senador nunca fue al exterior en viaje oficial y cuando visitó el interior, esos costos fueron cubiertos por el MPP. “Para mí corrupción es si el Estado te da un viático, que vos te quedes con el vuelto y no rindas. Nunca viajé en siete años en una misión oficial, nunca me quedé con un vuelto del viático”, aseguró.

Además, apuntó, aunque sin mencionarlo, al exministro del Interior, Luis Alberto Heber. “Para mí, corrupción es cuando se te da poder público y vos sos ministro del Interior, vos no podés ir a la Justicia Civil y decir que las anteriores autoridades actuaron bien en forma humanitaria protegiendo a los Hernández en octubre/noviembre del 2011, y cinco o seis meses después, en la vía penal, decir que el senador Carrera, aquel que te denunció en el puerto -que ahora, por un hecho de la fatalidad, tú sos ministro del Interior, porque si no hubiera fallecido el Guapo Larrañaga, él no estaba ministro del Interior-, tú no puedes decir acá en el foro penal: ‘este hombre cometió abuso de funciones’, y allá en el foro civil, donde está defendiendo la responsabilidad civil del Ministerio, decir que él actuó bien. Para mí, eso es corrupción”, enfatizó.

“A mí, me hicieron una radiografía de mi gestión y lo único que encontraron fue esto. Yo manejaba 800 millones de dólares por año, que es patrimonio de todos ustedes y sabés que no me pueden atribuir ningún delictivo, de corrupción en ninguna licitación pública que manejé”, agregó.

Carrera expresó estar con la conciencia tranquila, porque dijo que con Hernández se llevó a cabo un acto humanitario.

“Yo, podía haberme amparado a los fueros y haberme quedado atornillado en un sillón. Yo renuncié. Es lo único que podía hacer, porque los fueros no me pertenecían a mí, pertenecían a la cámara”, acotó.