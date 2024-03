Carolina Cosse se despidió de la Intendencia de Montevideo tras anunciar rebajas tributarias

La licencia está marcada desde este lunes 4 de marzo y hasta el 8 de julio, luego de las elecciones internas. Al ser consultada si su intención es volver a la Intendencia en caso de no ser electa candidata o ser parte de la fórmula con Yamandú Orsi, respondió: "Yo lo he dicho siempre y lo he hecho siempre. He respaldado mis palabras con acciones. Yo voy a estar donde los frenteamplistas definan que yo tengo que estar y no tengo ningún problema, si perdiera las elecciones internas, en acompañar al que gane en la fórmula".