Carolina Cosse presentó sus descargos en el Senado ante inicio de proceso de juicio político

La intendenta fue al Parlamento acompañada de todo su gabinete de directores y ante la prensa se presentó junto a legisladores del Frente Amplio.

“La Intendencia de Montevideo es la más transparente del país según un estudio de la Agesic”, dijo Cosse, en referencia a la evaluación realizada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.

“Respondemos todos los pedidos de informes”, aseguró Cosse y cuestionó el “mal uso” de la herramienta constitucional del juicio político.

En el escrito que presentó ante el Parlamento, Cosse detalla que “en el año 2021 fueron 234 los pedidos de informe solicitados y en el 2022 fueron 278. Hemos respondido el 100% de los pedidos de informes realizados por los ediles y edilas del Legislativo Departamental”.

“Voy a ir a la Junta Departamental cuando sea necesario”, dijo la intendenta al ser consultada si concurrirá ante nuevos llamados de ediles de la oposición, que la cuestiona por derivar en su gabinete la representación ante los llamados a sala.

“Lo grave es que se utilice una herramienta de la Constitución para fines partidario”, dijo Cosse

“El Ejecutivo Departamental no fue escuchado por los promotores de la medida quienes no tuvieron ningún interés en recibir la información, y luego de promover la presente acción se retiraron de sala, a excepeción de los ediles Tartaglia y Facciola. Es decir, convocan a sala bajo el supuesto de que no contestamos los pedidos de informe y que no reciben de este Ejecutivo la información que solicitan. Cuando comparece la Intendencia a explicar y ampliar información en vez de escuchar las respuestas -previamente a accionar el mecanismo que nos convoca- se retiran de sala, cuando además la Mesa de la Junta Departamental había dado por válida la comparecencia del ingeniero Moncecchi y del Dr. Gonzalez y la sesión se iba a realizar con normalidad”, dice el comunicado de la Intendencia que resume los descargos presentados por Cosse.

EL ESCRITO COMPLETO QUE PRESENTÓ COSSE