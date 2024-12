Carolina Cosse sobre el proyecto Arazatí: "No es la prioridad, la prioridad es Casupá"

Sobre el proyecto Arazatí, que este lunes obtuvo la autorización del Ministerio de Ambiente , aunque mantiene observaciones, la vicepresidenta electa dijo que "no sería sano para el Uruguay que comenzara una obra con observaciones pendientes".

"No es la prioridad, la prioridad es Casupá. Nosotros en este gobierno no se va a hacer nada apartado del marco jurídico, primera cosa. Pero todas las opiniones técnicas que se han expresado, se expresan en contra. Entonces no es la prioridad para nada", remarcó Cosse.