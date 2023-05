“Creo que es una vergüenza, viola el código de ética pública, creo que es una explicación muy difícil de entender porque la ética pública indica servir a la nación y no a una fracción política”, dijo Cosse este jueves en rueda de prensa.

“Es muy injusto para todas las personas que necesitan un hogar y una vivienda. Había una promesa de 50.000 viviendas de las cuales no se ha concretado ninguna”, agregó Cosse.

Seguí leyendo Oficialismo y oposición no se pusieron de acuerdo en texto de resolución que desestima juicio político a Cosse

Consultada acerca de si Moreira debe renunciar al Ministerio de Vivienda, la intendenta y posible precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio respondió: “cada uno es dueño de sus decisiones, yo no formo parte de este gobierno nacional, pero verdaderamente me parece grave lo que ha sucedido porque es inexplicable que se asignen a dedo viviendas en el marco de miles y miles de uruguayas y uruguayos que no tienen vivienda”.