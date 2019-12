Carniceros manifestaron preocupación por la cantidad de locales que cerrarán a fin de año

Los comerciantes manifestaron su preocupación por la cantidad de locales que cerrarán a fin de año.

El carnicero Alejandro Ruiz dijo a Subrayado, que “fue una charla muy amena pero que no hay nada a corto a plazo” y agregó que “el precio internacional de la carne no va a bajar, China va a seguir comprando y no saben lo que va a pasar”.

Por su parte, Miguel Berriel dijo que el martes van a ser recibidos por el Ministerio de Economía, y expresó que el producto va a seguir al mismo a precio a corto plazo “por la gran demanda que hay”.

El martes se reunirán con Pablo Ferreri, subsecretario del ministerio de economía El precio del mercado interno ha provocado desfinanciamiento en las carnicerías y los propietarios temen por cierre de locales.