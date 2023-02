Carnaval de La Pedrera festejó con guerra de agua en las calles

El corresponsal en ese departamento, Willam Diallutto, señaló que si bien las guerras de agua no estaban autorizadas debido al déficit hídrico que atraviesa el país, la actividad se desarrolló con mayor intensidad que otros años.

"Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y me olvidé de traer toalla que tenemos móvil más adelante; no sé cómo vamos a hacer", dijo entre risas. Seguidamente, cayó sobre su cabeza un vaso con agua. "Ustedes pueden apreciar, no es fácil", apuntó.