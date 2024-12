Carmelo Vidalín dijo que se retira de la política cuando deje la Intendencia y que va por la candidatura de Lacalle Pou en 2029

“Yo no quiero acomodarme nada, tengo 69 años, recién aprendí a valorar lo que son mis hijos, mis nietas, mis seres queridos, mi jardín, mis mascotas, mis libros. Cuando estuve enfermo, cuando tenían que ayudarme a levantarme de la cama, ir al baño o bañarme, ahí me di cuenta cuántas cosas había perdido, entonces ahora es tiempo – como siempre me lo han dicho, papá, ocupate de vos – me voy a retirar de la actividad política”, dijo Vidalín este jueves, entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.