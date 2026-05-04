Carlos Negro se reunió con el comando ministerial, jefes de zona y comisarios de Montevideo

Foto: Subrayado. Carlos Negro, en su llegada a la reunión del lunes, saluda a Gabriela Valverde y José Azambuya. Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabeza una reunión del comando ministerial y policial con la Jefatura de Policía de Montevideo, junto a jefes de zona y comisarios.

La instancia comenzó a la hora 11:00 en la sede de Jefatura, ubicada en José Pedro Varela 3440. Participan, entre otros jerarcas, la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde; el director de la Policía, José Azambuya; y el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito.

Tras el encuentro, las autoridades brindarán detalles de una serie de operativos especiales desplegados en zona de frontera.