MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro: "Hemos tenido mejores resultados que todo el período de gobierno anterior, en nada más que nueve meses"

Carlos Negro respondió así ante la consulta por las críticas de la oposición. “Mantuvimos a la baja todos los delitos” y “hemos descabezado a las principales bandas de narcotraficantes”.

Carlos Negro en rueda de prensa, este lunes 8 de diciembre. 

El ministro del Interior Carlos Negro respondió a las críticas de la oposición, en particular a lo que dijo en los últimos días el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado, quien apuntó a la “soberbia” del ministro al decir que las propuestas de los blancos en materia de seguridad ya “han fracasado”, y que “no son nada nuevo ni concreto”.

“Nada más alejado de la soberbia, tenemos muchos años estudiando estos temas y tenemos opinión y la expresamos”, dijo Negro este lunes al mediodía en rueda de prensa tras presentar el resumen de propuestas recibidas durante las reuniones por la seguridad a las que convocó el gobierno.

Y agrego: “Estamos mostrando sobre finales de año que el trabajo ha sido muy fructífero, que los resultados son inocultables, que mantuvimos a la baja todos los delitos y hemos tenido mejores resultados que todo el período de gobierno anterior, en nada más que nueve meses. Además hemos descabezado a las principales bandas de narcotraficantes del crimen organizado que tiene el país y vamos por más”.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.
El ministro Negro advierte que el crimen organizado está ganando capacidad y "muta como un virus"

Consultado sobre qué hará el gobierno con las propuestas que presentaron los partidos políticos de la oposición en los Encuentros por Seguridad, el ministro dijo que "el aporte de los partidos ha sido sustancial", y que "fue un espacio de debate y se pusieron arriba de la mesa todas las propuestas para el debate".

"Ahora empieza la etapa de elaboración y sistematización para la elaboración del plan de seguridad pública", agregó. Esa elaboración se hará en enero y febrero, para en marzo de 2026 presentar el plan de seguridad final.

Este lunes el Ministerio presentó las 92 propuestas recibidas en las reuniones con partidos políticos y diversas instituciones y organizaciones sociales de todo tipo.

