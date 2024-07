Carlos Camy recordó que Pablo Caram "negó toda responsabilidad" el año pasado y prometió presentar pruebas "que nunca llegaron"

“Yo plantee el tema en el Directorio del Partido Nacional en la primera sesión del año 2023, eso ocurrió en febrero del pasado año. En ese entonces el estamento en el cual se encontraban las denuncias era la Junta Departamental de Artigas, algunos comentarios periodísticos del departamento y algunas denuncias que me llegaban de importantes dirigentes del Partido Nacional de Artigas, convencionales nacionales, etcétera. Lo planteamos al Directorio alertando de esa situación que nos preocupaba”, recordó Camy este martes entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Unos meses después, ya en el segundo semestre del pasado año, reiteramos el planteo para que la Comisión de Ética lo evaluara y también solicitamos previamente la comparecencia del intendente Caram a la Comisión de Asuntos Políticos del Directorio, hecho que ocurrió, y ahí le preguntamos al intendente Caram sobre la situación, qué tenía para decir de estas denuncias que en ese momento ya habían sido presentadas ante la Fiscalía, habían adquirido otro tenor, y negó Caram, negó toda responsabilidad en los hechos, habló de que eran falsedades y dijo tener las pruebas, los fundamentos, para demostrar que no tenía nada que ver. (Pruebas) que le solicitamos y que nunca llegaron. Y bueno, después vino fin de año, feria judicial, etcétera, avanzó el proceso y terminó en una condena por la comisión de delitos al intendente, a la ex diputada (Valentina Dos Santos) y al ex secretario general (de la Intendencia de Artigas. Yo hace más de un año que lo plantee”, agregó el senador de Alianza Nacional.