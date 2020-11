Cargó a su hija con cáncer y caminó 5 kilometros para evitar que Policía le impidiera el paso

Milagros Abigail Jiménez tiene 12 años y desde los 7 lucha contra un cáncer.

Por no contar con un "permiso de circulación" la detuvieron junto a su familia en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero.

La menor acababa de atenderse de urgencia: estaba dolorida y recién vendada. Así que su padre la cargó en brazos y caminó cinco kilómetros para llegar a su casa.

“La decisión que tomé fue porque tuve que esperar mucho. Pasaban 20 minutos, 40 minutos, pasó una hora y no me daban solución. Y ella estaba muy desesperada. Era una crisis. No me quedó otra que cargarla y llevarla”, declaró Diego Jiménez a Canal 13.

El episodio quedó registrado en un video en el que se escucha el llanto de Abigail y la discusión de su padre con un efectivo policial.

“Lo que le hizo no tiene perdón. No la dejaba pasar porque nos pedía el permiso de circular. Y no sacamos el permiso para circular. Pero él nos decía que teníamos que tener orden para pasar de Santiago a Tucumán”, dijo Carmen.

La niña se atiende en el área paliativa del Hospital de Niños de San Miguel del Tucumán

“Le decíamos que la llevábamos de urgencia, porque ella estuvo toda la noche con dolor y él no podía entender los dolores que tenía mi hija", explicó Carmen, la madre de la menor.

Diego Jiménez señaló que los colegas del efectivo policial, que estaban a su lado, le pidieron que los dejaran pasar. “Ellos me conocen, pero ni aún así me dejaron pasar”, señaló Carmen.

La madre de Milagros contó que caminaron hasta que apareció un auto con un funcionario municipal, que los llevó hasta su casa.

“Después llegaron cuatro patrulleros a mi vivienda y nos dijeron que no podíamos salir por quince días porque debíamos hacer la cuarentena obligatoria. ¡Están locos!”, continuó.