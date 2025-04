Cardona respondió a la oposición y aseguró que usó la misma metodología desde 2021 para fijar los combustibles

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , aseguró este jueves que el gobierno utilizó la misma metodología, sin cambios, que se aplica desde 2021 para la fijación del precio de los combustibles . "No hubo un cambio en la metodología", afirmó.

Para Cardona es "poco serio" instalar el relato de que el precio de paridad de importación se traslada directamente al porcentaje de fijación de las tarifas de los combustibles. "Eso no es verdad, tenemos los números, sino el gobierno que se fue tendría que decir por qué desde 2021 hasta 2024 lo usó solo cuatro veces en 45 ajustes", remarcó.

La ministra de Industria reiteró que el gobierno trabaja en un nuevo mecanismo legal que complete los precios de referencia pero también el diálogo con todos los integrantes de la cadena de los combustibles.

ESTACIONEROS

Para la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) sería ideal que los combustibles ajustaran dos veces al año. La gremial de empresarios está a la espera de reunirse con Cardona. Les preocupa los márgenes de la cadena de distribución y aseguran que se debería bajar la carga impositiva, que es el 43% del precio de venta al público.

"Los últimos tres meses, el gobierno anterior antes de retirarse no movió el precio. Ahora, este gobierno, debería de haber bajado también la nafta y no lo hizo", afirmó Daniel Añón de Unvenu. A su juicio, lo ideal sería disponer de un fondo de estabilización para cubrir los movimientos de los costos sin alterar las tarifas. Añón entiende que el precio del gasoil está competitivo, pero no el de la nafta.