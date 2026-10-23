Cardenales amarillos, loros, tortugas y soldadito común: Uruguay devolvió a Argentina animales incautados del tráfico ilegal

Uruguay concretó la repatriación a Argentina de 48 ejemplares de fauna silvestre que habían sido incautados en distintos operativos contra el tráfico ilegal de animales.

Entre los animales incautados, hay ocho cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción. También incluyó 19 tortugas terrestres, 20 loros habladores y un soldadito común.

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Estos animales habían ingresado a Uruguay de forma ilegal, sin documentación correspondiente. La mayoría de los cardenales amarillos fueron incautados en domicilios particulares, en tenencia ilegal como aves de jaula.

Las autoridades recuerdan que la captura indiscriminada de fauna es una de las causas principales amenazas para la conservación de la especie y su supervivencia.

En Argentina, los animales serán incorporados a programas de conservación que buscan favorecer su reproducción y cuando sea posible, su reintroducción en sus hábitats.