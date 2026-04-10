La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, indicó este viernes que el gobierno evalúa diversas posibilidades tras el reclamo del propietario del astillero, Mario Cardama, para que el Estado uruguayo retire lo construido hasta el momento de las patrullas oceánicas.
Cardama: "Se podrá utilizar o no; estamos trabajando en adquisición y no está vinculada directamente a eso", dijo Lazo
"Lamentablemente, no es algo que podemos viajar y traerlo al hombro", aseguró. Una de las posibilidades es continuar el trabajo en España y luego ver si se pueden trasladar.
Lazo sostuvo que más allá del reclamo de Cardama está la inversión del Estado uruguayo. "Veremos si la inversión que se hizo desde el Estado uruguayo se condice con lo que tenemos allí in situ", afirmó.
"Lamentablemente, no es algo que podemos viajar y traerlo al hombro", aseguró. Una de las posibilidades es continuar el trabajo en España y luego ver si se pueden trasladar.
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"Se podrá utilizar o no" lo construido, indicó. "Estamos trabajando seriamente en adquisición y no está vinculada directamente a eso", remarcó.
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