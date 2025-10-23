Cardama asegura que renovó la garantía hace un mes con la misma empresa que el gobierno dijo que no existe

El dueño del astillero español que construye las patrullas oceánicas para la Armada de Uruguay, Mario Cardama , aseguró que el 26 de setiembre renovó la garantía con EuroCommerce, la misma firma que según el gobierno de Yamandú Orsi no existe, que presentó una sede legal en Londres ficticia, y que además está en proceso de liquidación.

El Observador informa este jueves que Mario Cardama aseguró que la garantía por 4 millones de euros fue renovada a fines de setiembre, un mes antes de que venciera el plazo para hacerlo, pero que se “despistó” y por eso no la envió en tiempo y forma al Ministerio de Defensa.

En este sentido, El País agrega que este miércoles 22 de octubre, sobre la hora 19, pocos minutos antes de que el presidente Orsi anunciara que rescindiría el contrato con Cardama por el incumplimiento de la garantía, desde la empresa española enviaron la renovación de la garantía con la firma EuroCommerce. El envío se hizo por mail al Ministerio de Defensa el miércoles a las 18:30, dijo este jueves la ministra Sandra Lazo.

Consultado sobre la situación de EuroCommerce, Mario Cardama dijo que “si cambió la dirección, tendrían que habérmelo comunicado”.

También reclamó al gobierno que no se comunicó con él para indicarle que vencía el plazo de la garantía y que no había presentado una nueva.

El gobierno advirtió el miércoles de noche que ante la constatación de que EuroCommerce “es una empresa de papel”, dijo el prosecretario Jorge Díaz, “hay fuertes indicios de una estafa o fraude”, apuntó el presidente Orsi.

Por esta razón el mandatario anunció el miércoles de noche que decidió iniciar las acciones legales pertinentes para rescindir el contrato con Cardama y que buscará un resarcimiento por los 30 millones de dólares ya pagos al astillero español.