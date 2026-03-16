Homicidio en Parque del Plata: atacaron a tiros en su casa a un hombre de 29 años

Un hombre de 29 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba en su casa en las calles 13 y B de Parque del Plata , en Canelones .

El crimen ocurrió pasadas las cuatro de la madrugada de este lunes. Una persona llamó al 911 para informar sobre lo ocurrido.

Los efectivos que acudieron al lugar, hallaron el cuerpo dentro de la casa. En la escena, la Policía Científica incautó casquillos y cartuchos en el interior de la vivienda y también en la calle.

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Fueron constatados múltiples impactos de bala en la fachada y en el vehículo de la víctima, estacionado en el lugar, informó la Jefatura local.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Atlántida y del Departamento de Homicidios de Canelones. Por estas horas, se analizan cámaras de videovigilancia de la zona para intentar dar con los homicidas. Según informó la Policía, el fallecido tenía antecedentes penales.