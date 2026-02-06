RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR

Capacitaron a policías para usar pistolas Taser, que son menos que letales y buscan implementarlas en operativos

Participaron 40 funcionarios y 10 instructores de Guardia Republicana, Digoe y Jefatura de Policía de Montevideo.

Ministerio del Interior&nbsp;

Ministerio del Interior 

Interior&nbsp;

Interior 

Interior

Interior

La Dirección Nacional de Educación Policial llevó adelante una instancia de capacitación dirigida a funcionarios policiales sobre el uso del dispositivo portátil menos que letal Taser.

La actividad tuvo lugar en la Escuela Policial de Estudios Superiores con carácter teórico–práctico.

La capacitación fue impartida por instructores de la empresa Axon, en el marco del plan piloto que el Ministerio del Interior prevé implementar en los próximos meses, con el objetivo de evaluar una eventual adquisición e incorporación de estos dispositivos a gran escala para los despliegues operativos policiales en todo el territorio nacional.

Foto: Ministerio del Interior.
Seguí leyendo

Evaluación Operativo Calle: intervención de 356 personas y retiro de 20 toneladas de residuos de campamentos

Participaron 40 funcionarios y 10 instructores pertenecientes a la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales y la Jefatura de Policía de Montevideo.

El subdirector de la Guardia Republicana, Comandante Mayor Gabriel Silvera, instructor en la jornada, destacó la importancia de contar con esta tecnología aplicada a la seguridad pública, señalando que se trata de un elemento “muy importante en las diferentes fases de la actuación policial y un paso previo a la necesidad de utilizar un elemento letal”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA POLICÍA INVESTIGA

Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón
MUNICIPIO E

En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
Pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este

Te puede interesar

Captura de video. Transmisión oficial de Juegos Olímpicos.
Será el único competidor uruguayo

Uruguay vuelve a los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años: Nicolás Pirozzi desfiló en la ceremonia inaugural
Foto: Subrayado.
CERRITO Y ZABALA

Científica y Bomberos reinspeccionaron túneles y alcantarillas de Ciudad Vieja tras el intento de robo a un banco
Foto: FocoUy. Desfile de Llamadas del viernes por Isla de Flores.
desfile de carnaval

Tras la primera noche, el Desfile de Llamadas continúa este sábado por Isla de Flores; cumple 70 años

Dejá tu comentario