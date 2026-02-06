Capacitaron a policías para usar pistolas Taser, que son menos que letales y buscan implementarlas en operativos

La Dirección Nacional de Educación Policial llevó adelante una instancia de capacitación dirigida a funcionarios policiales sobre el uso del dispositivo portátil menos que letal Taser .

La actividad tuvo lugar en la Escuela Policial de Estudios Superiores con carácter teórico–práctico.

La capacitación fue impartida por instructores de la empresa Axon, en el marco del plan piloto que el Ministerio del Interior prevé implementar en los próximos meses, con el objetivo de evaluar una eventual adquisición e incorporación de estos dispositivos a gran escala para los despliegues operativos policiales en todo el territorio nacional.

Participaron 40 funcionarios y 10 instructores pertenecientes a la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales y la Jefatura de Policía de Montevideo.

El subdirector de la Guardia Republicana, Comandante Mayor Gabriel Silvera, instructor en la jornada, destacó la importancia de contar con esta tecnología aplicada a la seguridad pública, señalando que se trata de un elemento “muy importante en las diferentes fases de la actuación policial y un paso previo a la necesidad de utilizar un elemento letal”.