Cantante Oliver Tree y youtuber argentino Gaspi son dos de los fallecidos en choque de helicópteros en Rio de Janeiro

El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi viajaban en uno de los helicópteros que protagonizó un siniestro fatal este domingo en Rio de Janeiro, Brasil.

El cantante se encontraba en Brasil en el marco de una gira mundial, mientras que hasta el momento se desconoce lo que hacía el compositor y celebridad de internet.

Las víctimas del siniestro sufrieron graves quemaduras, muriendo producto de las mismas, informó a la AFP una fuente policial.

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"Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos", señala el texto.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", precisa.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Según los bomberos, el incendio afectó al menos a 20 vehículos.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.

"Una explosión muy fuerte"

"Yo estaba trabajando y escuché una explosión muy fuerte. El local llegó a temblar", contó a la AFP Thamires Santos, de 27 años y empleada de un restaurante Burger King.

"Había un helicóptero que venía de un lado y otro del otro. Se encontraron, chocaron y partes de los helicópteros salieron volando en todas direcciones", relató.

El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente.

"Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió", afirmó.

Contreiras dijo que los equipos de rescate hallaron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior. El segundo helicóptero, encontrado a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente al piloto.

Más agua necesaria

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Contreiras señaló que el hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento había evitado un saldo de muertos más elevado.

"Dadas las viviendas que hay alrededor, el accidente podría haber sido mucho más trágico", dijo.

El portavoz de los bomberos destacó las dificultades de combatir un incendio que afecta a vehículos eléctricos, los cuales contienen baterías de iones de litio.

"Cuando este tipo de batería se incendia, libera gases altamente tóxicos y aumenta tanto la temperatura como la intensidad del fuego. Apagar un incendio en uno de estos vehículos requiere entre tres y cuatro veces la cantidad de agua necesaria para un incendio en un automóvil convencional", explicó.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.

El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.

En Brasil hubo 84 accidentes aéreos en lo que va de 2026, con saldo de 25 muertos, según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de la fuerza aérea.