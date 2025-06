Canelis: el sueño de un uruguayo que quería salvar perros e ideó un emprendimiento para sustentarlo

"No nos dedicamos a perros que necesitan una intervención y nada más. Alfonsina lleva un año de tratamientos y operaciones y medicamentos, y esos costos acumulados hoy son decenas de miles de pesos que se financian en parte con la marca y la causa, y mis finanzas tienen que apuntalar un poquito porque todavía no somos cien por ciento sanamente sustentables", contó.

Canela, una perrita que necesitaba ayuda, fue la inspiración para crear Canelis. Surgió en la pandemia.

"En setiembre de hace cuatro o cinco años dije 'quiero dedicar la mitad de mi día a esto', apareció Violeta, y de ahí en los siguientes meses son estas malas decisiones económicas que me hicieron endeudarme mucho, casi me sacan de la casa donde estamos hoy, y apareció Canela, una perra que estaba muy rota. No tenía dinero para financiar la operación de Canela, alguien lo donó, y yo llegué a mi casa diciendo 'si no hubiera sido por este tipo que no conozco, Canela se moría. Tengo que inventar algo que me genere ingresos, separado de mis finanzas, y que yo pueda dedicar esa plata a mi sueño", dijo.

"Hoy ella vive en un testimonio cotidiano de todos los que podemos ayudar", afirmó.

La web es https://canelis.uy/ y están en Instagram como canelis.uy.