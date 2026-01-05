Cancillería mantiene contacto con personal de la Embajada de Uruguay en Caracas por la situación en Venezuela

El gobierno uruguayo se mantiene atento y sigue de cerca las negociaciones de Venezuela tras la captura y el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos. Las autoridades uruguayas han mantenido contacto con los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela sobre la situación en la nación caribeña y el futuro de ese país.

El canciller Mario Lubetkin se comunicó en las últimas horas con el personal de la Embajada de Uruguay en Caracas. Ambos países mantienen relaciones consulares tras la expulsión por parte del gobierno de Maduro de todo el personal diplomático uruguayo en 2024, en el marco de una tensa relación diplomática tras la decisión de la administración de Lacalle Pou de desconocer el resultado de las elecciones que le dieron el triunfo a Maduro para un tercer mandato presidencial.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, se comunicaron con el personal de la embajada y todos están en buenas condiciones. En cuanto a los miles de uruguayos que residen en Venezuela, la Cancillería no ha recibido hasta el momento reportes de posibles afectados por la situación actual.

