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UN MES DE DETENCIÓN

Cancillería anunció la liberación del uruguayo detenido en Libia a bordo de flotilla que iba hacia Gaza

El ciudadano ítalouruguayo, Matías Álvarez Rodríguez, fue liberado tras las gestiones de las autoridades diplomáticas uruguayas e italianas tras un mes de detención.

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La Cancillería anunció este martes la liberación del ciudadano ítalouruguayo, Matías Álvarez Rodríguez, que estaba detenido en Libia desde fines de mayo cuando participaba en una flotilla que viajaba vía terrestre con destino a Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció los servicios diplomáticos de Italia y de Uruguay por las gestiones realizadas. Álvarez Rodríguez había sido capturado por fuerzas insurgentes que dominan esa parte del territorio libio.

Por eso, las negociaciones fueron complejas y se hicieron a través de la Embajada en Egipto, ya que Uruguay no cuenta con embajada en Libia, solicitando asistencia al Consulado de Italia.

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El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, dio cuenta de la liberación del uruguayo junto a los activistas italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia tras un mes de detención.

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