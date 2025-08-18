Canciller Lubetkin se reúne con Secretariado del FA en momentos de polémica por convenio con Israel

A las 12:30 de este lunes está prevista la reunión entre el canciller Mario Lubetkin y el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio ( FA ).

La reunión es para presentar un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores al oficialismto, sobre varios temas de agenda.

Este encuentro ocurre en momentos en que la oposición cuestiona al canciller por varias decisiones adoptadas en las últimas semanas. Entre ellas, la polémica por los cambios introducidos al pasaporte uruguayo, que quedaron sin efecto tras el anuncio de varios países de Europa de que no dejarían entrar a uruguayos con esos nuevos pasaportes.

El cambio en el documento era que dejaba de aparecer el lugar de nacimiento, algo que cuestionaban países como Francia y Alemania, entre otros.

La oposición criticó la modificación del pasaporte, cuestionó las respuestas del canciller, que aseguraba que ningún uruguayo se vio impedido de viajar, lo que derivó en una citación al Parlamento para dar explicaciones.

A esto se sumó en los últimos días la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de suspender el convenio entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI) y la Universidad de Jerusalén, en Israel, por la guerra en Gaza y la crisis humanitaria que viven los habitantes de esa zona.