Canciller Lubetkin recibió la acreditación de Binoy George como primer embajador de India en Uruguay

El canciller Mario Lubetkin recibió este martes las cartas figuradas de Binoy George, el primer embajador residente de India en Uruguay.

"La apertura de una Embajada de India en Montevideo refleja los estrechos vínculos de amistad entre ambos países y el potencial para seguir profundizando y diversificando la relación bilateral", destacó la Cancillería.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se destacó la importancia del hecho, teniendo en cuenta el potencial de India, el país más poblado del mundo con más de 1.476 millones de personas.

Tras la presentación de la acreditación correspondiente, la nueva representación diplomática busca un inmueble para su instalación. El canciller @MinLubetkinUy recibió a Binoy George, quien presentó las cartas figuradas que lo acreditan como el primer Embajador residente de la India en Uruguay.



La apertura de una Embajada de India en Montevideo refleja los estrechos vínculos de amistad entre ambos… pic.twitter.com/RaM3a6HLN4 — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) August 4, 2026

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