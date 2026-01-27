Canciller llevará al Parlamento este martes una copia del acuerdo Mercosur – Unión Europea

Canciller Mario Lubetkin en la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea. Foto: Presidencia.

El canciller Mario Lubetkin llevará este martes de tarde al Parlamento copias del acuerdo comercial y político entre el Mercosur y la Unión Europea , para que los partidos políticos con representación en las Cámaras de Diputados y Senadores comiencen a estudiarlo, de cara a su aprobación en los próximos meses.

Lubetkin entregará en mano las copias del acuerdo a la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado y de la Asamblea General, Carolina Cosse.

El encuentro será este martes a las 16 horas en el despacho de Cosse. Luego, ambos darán una conferencia de prensa, informa un comunicado de la Cancillería.

Seguí leyendo Ministros, subsecretarios y jerarcas de organismos estatales: las autoridades que viajan a China con Orsi

La oposición ha reclamado al gobierno que envíe cuanto antes un proyecto de ley para aprobar el acuerdo y ser así Uruguay el primer país del Mercosur en votarlo.

El senador del Partido Nacional Javier García pidió que el proyecto y el texto del acuerdo sean enviados antes del viaje del presidente Orsi a China, este jueves 29.