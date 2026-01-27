RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARIO LUBETKIN

Canciller llevará al Parlamento este martes una copia del acuerdo Mercosur – Unión Europea

El canciller Mario Lubetkin le entregará a la vicepresidenta Carolina Cosse una copia del acuerdo Mercosur – Unión Europea para que los partidos políticos comiencen a estudiarlo.

Canciller Mario Lubetkin en la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea. Foto: Presidencia.

Canciller Mario Lubetkin en la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea. Foto: Presidencia.

El canciller Mario Lubetkin llevará este martes de tarde al Parlamento copias del acuerdo comercial y político entre el Mercosur y la Unión Europea, para que los partidos políticos con representación en las Cámaras de Diputados y Senadores comiencen a estudiarlo, de cara a su aprobación en los próximos meses.

Lubetkin entregará en mano las copias del acuerdo a la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado y de la Asamblea General, Carolina Cosse.

El encuentro será este martes a las 16 horas en el despacho de Cosse. Luego, ambos darán una conferencia de prensa, informa un comunicado de la Cancillería.

ministros, subsecretarios y jerarcas de organismos estatales: las autoridades que viajan a china con orsi
Seguí leyendo

Ministros, subsecretarios y jerarcas de organismos estatales: las autoridades que viajan a China con Orsi

La oposición ha reclamado al gobierno que envíe cuanto antes un proyecto de ley para aprobar el acuerdo y ser así Uruguay el primer país del Mercosur en votarlo.

El senador del Partido Nacional Javier García pidió que el proyecto y el texto del acuerdo sean enviados antes del viaje del presidente Orsi a China, este jueves 29.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Carlos Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
TAMBIÉN RECLAMAN REALOJO

Vecinos del barrio Fortaleza, en el Cerro, no tienen agua hace más de un mes: "Vinieron de OSE, pero no hay respuestas"
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras

Te puede interesar

Foto: Dante Fernández / FocoUy.
tragedia

Murió la adolescente que había quedado en CTI tras incendio en hogar de INAU en Tacuarembó
Inisa y Defensa firmaron convenio para capacitar menores infractores: es absurdo prescindir del Ejército, dijo Jaime Saavedra
PARTICIPÓ EL PRESIDENTE ORSI

Inisa y Defensa firmaron convenio para capacitar menores infractores: "es absurdo prescindir del Ejército", dijo Jaime Saavedra
Presidente de OSE: Hemos resuelto los problemas de olor y sabor, queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color video
PABLO FERRERI

Presidente de OSE: "Hemos resuelto los problemas de olor y sabor, queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color"

Dejá tu comentario