Cáncer infantil en Uruguay: 8 de cada 10 se curan si acceden a un diagnóstico y atención correcta

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil , la Fundación Pérez Scremini lanzó una campaña para sensibilizar y generar conciencia sobre la importancia de que todos los niños y adolescentes tengan acceso a un diagnóstico oportuno y a tratamientos adecuados, integrales y de calidad.

Ocho de cada 10 niños uruguayos se curan de cáncer si acceden a un diagnóstico temprano y a la atención correcta. Para asegurar esta oportunidad igualitaria a todos los niños, adolescentes y jóvenes del país, es fundamental la información, sensibilización y toma de conciencia.

El gerente general, Guzmán Nión, comentó a Subrayado que la próxima semana inaugurarán un nuevo hogar donado por el Club de Leones para niños del interior que tienen que pasar una larga estadía en Montevideo. El mismo es más independiente y pueden estar junto a sus familiares.

"Nosotros tenemos un convenio con ASSE, gestionamos el servicio en el Hospital Pereira Rossell, eso es también motivo de orgullo creo yo para todos los uruguayos que en el servicio público podamos brindar esta atención; hoy centro de referencia a nivel internacional que nos miran sorprendidos por el nivel de los diagnósticos de los tratamientos que acá se pueden brindar", manifestó. Y añadió: "El apoyo de la gente es fundamental porque el presupuesto operativo anual de la fundación es de USD 7 millones, 35% aproximadamente es lo que financia ASSE a través del convenio, pero el resto todos los años lo tenemos que salir a conseguir".

Actualmente tiene una sede central, un área de internación en el Pereira Rossell y un hogar hospitalario para familias del interior.

La gerenta médica de la fundación destacó que la atención es gratuita e igualitaria para todos los niños del país.

"El cáncer infantil es una de las enfermedades que pueden ocurrir en la edad pediátrica y en los adolescentes, caracterizada como una enfermedad rara en el total de la población, pero sí con mucha importancia en este grupo etáreo. La leucemia seguido por los linfomas y después posteriormente por tumores sólidos especialmente en el sistema nervioso central, son las causas más frecuentes", comentó.

Y añadió: "El diagnóstico precoz es fundamental en todas las patologías, pero esta sin dudas, muy especialmente".

Anualmente la fundación estudia unos 120 casos nuevos, con una tasa de curación global del 80%.

Subrayado visitó el laboratorio de biología molecular de la fundación, que trabaja a demanda con tecnología de vanguardia, clave para diagnósticos y tratamientos más precisos, que van de la mano con más vidas salvadas y esperanza.

La Dra. Lucía D'Andrea, jefa de laboratorios, contó que estudian el material genético de las células malignas de los pacientes en busca de alteraciones de interés diagnóstico, pronóstico y terapéutico.

Por su parte, la coordinadora del voluntariado, Lara Quevedo, contó que el trabajo es súper lindo; hay voluntarios en el área hospitalaria y otros en el interior del país.

"En todo el país tenemos más de 300 voluntarios, la gran mayoría son mujeres. En Montevideo el perfil es más de personas jóvenes que están estudiando, quizás haciendo una carrera universitaria y después en el interior el perfil ya cambia bastante, históricamente son más que nada mujeres jubiladas con mucho tiempo libre para poder aportar", explicó.

Desde hace más de 30 años, la fundación acompaña cientos de familias uruguayas en uno de sus desafíos más difíciles, garantizando no solo atención médica especializada, sino también apoyo psicológico, social, educativo y humano.

Los voluntarios reciben capacitación sobre cuidados, higiene, funcionamiento del sistema hospitalario y entrenamiento para acompañar en un momento tan delicado. hace pocos días la fundación realizó su tradicional campamento anual, con niños de toda la región.