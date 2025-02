Camy presentará proyecto de ley para pagar multas leves de tránsito con trabajo comunitario

El legislador nacionalista puso como ejemplo a un joven que trabaja con su moto y no lleva puesto el chaleco reflexivo o no tiene la documentación reglamentaria en un control. “Tiene una desproporción la multa que hace, según lo que él gane como salario, sobre todos los salarios más bajos, que no la pueda pagar, o no paga el alquiler ese mes o no puede trabajar, porque no tiene la moto o no tiene para circular la libreta”, afirmó.