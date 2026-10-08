Campeonato amistoso femenino de básquetbol se realiza este sábado en la cancha de Atenas; los detalles

Este sábado se realiza un campeonato femenino y amistoso de básquetbol en Montevideo.

Participan cinco cuadros capitalinos, de la categoría U14 femenino, y tres de Maldonado.

La fecha estará marcada por dos series de cuatro y cruces, hasta llegar a la final para buscar al equipo campeón.

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También realizarán un campeonato de triples, con un premio para el equipo ganador.

Se realiza el sábado, desde las 12:15 horas, en la cancha Atenas.