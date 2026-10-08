Este sábado se realiza un campeonato femenino y amistoso de básquetbol en Montevideo.
Campeonato amistoso femenino de básquetbol se realiza este sábado en la cancha de Atenas; los detalles
Cada partido durará 24 minutos, en tres períodos de ocho minutos. Participan equipos U14 de Montevideo y Maldonado.
Participan cinco cuadros capitalinos, de la categoría U14 femenino, y tres de Maldonado.
La fecha estará marcada por dos series de cuatro y cruces, hasta llegar a la final para buscar al equipo campeón.
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También realizarán un campeonato de triples, con un premio para el equipo ganador.
Se realiza el sábado, desde las 12:15 horas, en la cancha Atenas.
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